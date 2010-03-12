Аграриям Житомирщины нужно почти 150 млн. грн. кредитов

Сельхозпредприятия Житомирщины заявили о потребности почти 150 млн. грн. банковских кредитов на текущий год.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Уточняется, что, в частности, 100,8 млн. грн. 101 сельхозпредприятию области необходимо на проведение весенне-полевых работ.

Аграрии области обратились за предоставлением кредитов в 9 банковских учреждений, в частности, в ОАО "Райффайзен банк Аваль"( 53 млн. грн.), ОАО " Укрэксимбанк"( 30 млн. грн.), АО " Индекс банк"( 28 млн. грн.) и других шести банках ( 38,9 млн. грн.).

Сообщается также, что на 3 марта этого года только 2 сельхозпредприятия из 101 получили необходимые кредиты в АТ " Укрэксимбанк" и АТ " Индексбанк" под 25-27% годовых.

Как сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации, при неполучения аграриями области финансовой поддержки по Государственным програмам и при отсутствии льготных кредитов, дефицит оборотных средств для проведения весенне-полевых работ составит 187,7 млн. грн. Это приведет к дальнейшему сокращению в агроформированиях региона поголовья скота и птицы из-за необходимости их реализации для получения средств на указанные работы.

Как сообщал УНИАН, на проведение весенне-полевых работ в этом году аграрии области планируют направить 307,8 млн. грн. Также сельхозпроизводители области рассчитывают на получение госдотаций в размере 3,5 млн. грн.