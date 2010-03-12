В Херсонской области запасы зерновых увеличились

В Херсонской области на 1 марта текущего года на предприятиях, которые занимаются хранением и переработкой зерновых и масляных культур, было в наличии 328,8 тыс. т зерновых культур, что на 14,4%, больше чем на 1 марта 2009 года.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, в частности, запасы пшеницы составляют 241,4 тыс. т, кукурузы – 13,7 тыс. т, ячменя – 64,8 тыс. т, семян подсолнуха – 94,6 тыс. т, сои – 24,5 тыс. т, рапса – 10,6 тыс. т.

При этом непосредственно на предприятиях, которые занимаются хранением, было в наличии 200,3 тыс. т зерновых культур, в том числе, 143,2 тыс. т пшеницы, 3,7 тыс. т кукурузы, 50,9 тыс. т ячменя, 61 тыс. т семечки подсолнуха, 0,9 тыс. т сои и 9,2 тыс. т рапса.

С начала года на указанные предприятия поступило 130,7 тыс. т зерновых культур, в том числе 89,8 тыс. т пшеницы, 30,0 тыс. т кукурузы, 8,8 тыс. т ячменя, 85,4 тыс. т семян подсолнуха, 12,1 тыс. т сои и 4,5 тыс. т рапса.