В Херсонской области поголовье КРС сократилось на 6,7%
11:48, 12 марта 2010Агро
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Свиней – выросло на 11,4%
В Херсонской области на 1 марта текущего года во всех категориях хозяйств поголовье крупного рогатого скота сократилось против показателя на 1 марта 2009 года на 6,7%, в том числе, коров – на 6,5%, овец и коз – на 2%, а поголовье свиней и птицы увеличилось на 11,4% и 0,7%, соответственно.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, на указанную дату текущего года в сельхозпредприятиях насчитывалось 17,6 тыс. голов КРС, в том числе, 6,4 тыс. голов коров, 93,6 тыс. голов свиней, 26,9 тыс. голов овец и коз, 1,37 млн. голов птицы, включая молодняк.
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