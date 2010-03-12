В Херсонской области поголовье КРС сократилось на 6,7%

В Херсонской области на 1 марта текущего года во всех категориях хозяйств поголовье крупного рогатого скота сократилось против показателя на 1 марта 2009 года на 6,7%, в том числе, коров – на 6,5%, овец и коз – на 2%, а поголовье свиней и птицы увеличилось на 11,4% и 0,7%, соответственно.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, на указанную дату текущего года в сельхозпредприятиях насчитывалось 17,6 тыс. голов КРС, в том числе, 6,4 тыс. голов коров, 93,6 тыс. голов свиней, 26,9 тыс. голов овец и коз, 1,37 млн. голов птицы, включая молодняк.