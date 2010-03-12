В Черниговской обл. индекс потребительских цен составил 101,7%

В Черниговской области индекс потребительских цен (инфляция) в феврале 2010 г. составлял 101,7% (в Украине – 101,9%), с начала года в области – 102,9%, в Украине – 103,7%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

На потребительском рынке области в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 3%.

Больше всего (на 22%) подорожал сахар. На 9,2–11% выросли цены на сыры и овощи; на 3,9–5% – на фрукты, молоко и яйца; на 1,6–2,8% – на рыбу и продукты из рыбы, животные жиры, кисломолочную продукцию, хлеб и хлебопродукты. Вместе с этим, на 0,9% подешевели мясо и мясопродукты.

Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 1,2%, в т.ч. алкогольные напитки – на 0,8%, табачные изделия – на 1,7%.

Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в целом выросли на 0,1%.