«Нибулон» начал строительство терминала в Градижске

Сегодня в пгт Градижск Глобинского района Полтавской области ООО СП «Нибулон» начало строительство нового перегрузочного терминала по отгрузке зерновых и масличных культур на речной транспорт.

Как сообщила УНИАН пресс-служба компании, в Градижске будет построен пятый из 8 запланированных Инвестиционным проектом компании элеваторных комплексов. Его строительство компания планирует завершить уже в июне текущего года.

Общая площадь участка, на котором будет расположен комплекс, составляет 4,1 гектара. Плановые финансовые затраты на строительство - более 100 млн. гривен. Объем хранения зерна составит 43 тыс. тонн, мощность сушилок - 4 тыс. тонн в сутки, мощность по приемке и отгрузке на речной транспорт - 5 тыс. тонн в сутки.

Компания планирует привлечь для этого строительства более ста строительных организаций - это тысячи рабочих, которые получат рабочие места уже сегодня. После ввода комплекса в эксплуатацию штат сотрудников будет насчитывать 60 человек.

Речной терминал в Градижске станет четвертым элеваторным комплексом компании в Полтавской области и вторым объектом ООО СП «Нибулон» в Глобинском районе.

Как отметили в пресс-службе, при строительстве нового объекта компания «Нибулон» будет придерживаться всех норм экологической безопасности ради сохранения уникальной природы побережья Кременчугского водохранилища. Именно поэтому при строительстве объекта будут установлены самые современные очистные сооружения общей стоимостью 600 тыс. грн. На территории терминала будет построено 9 пылеочистных систем, оснащенных современным оборудованием марки «SIMATEK A / S» (Дания).

Для возможности прохождения сухогрузных судов к причалу нового терминала планируется провести дноуглубительные работы. Ожидается, что в дальнейшем дноуглубительные работы будут иметь положительный эффект для экологии региона, ведь сегодня в Градижске залив занесен песком, что лишает возможности заходить сюда на нерест рыбе. А это значительные потери для известного за пределами Полтавской области Градижске рыбного хозяйства.

Напомним, уже третий год продукцию украинских товаропроизводителей принимает элеватор ООО СП «Нибулон» филиала «Решетиловская» (Решетиловский район, Полтавская обл.), введенный в эксплуатацию в ноябре 2006 года. С начала 2009-2010 маркетингового года на филиале уже принято почти 130 тыс. тонн зерновых и масличных культур.

Также работают два введенных 30 октября 2009 года в рамках инвестиционного проекта элеваторных комплекса ООО СП «Нибулон» по приему, хранению и отгрузке зерновых и масличных культур в г. Глобино и с. Ромодан Миргородского района Полтавской области.

В ближайшее время должно начаться строительство еще трех объектов - элеваторов в с. Марьяновка и пгт Артемовка и перегрузочного терминала в Кременчуге.

Справка УНИАН. ООО СП "Нибулон" является одним из крупнейших сельскохозяйственных товаропроизводителей в Украине и зернотрейдером. Предприятие имеет 36 филиалов в 11 регионах страны и обрабатывает более 70 тыс. га земли.

В 2008/2009 маркетинговом году ООО СП "Нибулон" отгрузило на экспорт 4,6 млн. тонн зерновых и масличных культур.