Потери озимых в Украине составят не менее 13%

В Гидрометцентре Украины прогнозируют, что потери посевов озимых в этом году в связи со сложными погодными условиями составят не менее 13%.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве начальник Украинского гидрометцентра Николай КУЛЬБИДА.

Так, озвучивая оценку специалистов относительно того, в каком состоянии зимние посевы, он сказал: “Те выводы, которые были сделаны в феврале с учетом роста, с учетом прорастания растений, дали нам где-то среднюю цифру гибели около 13%”.

При этом Н.КУЛЬБИДА отметил, что ежегодно, как правило, погибает 9-10% посевов, имеющие самую слабую фазу развития.

“После той предварительной нашей оценки ситуация несколько ухудшилась с точки зрения распространения ледовой корки. На сегодняшний день в центральных областях, на северо-востоке Украины, в северных областях, но не всех, распространение ледовой корки очень значительно, и нужно провести дополнительные исследования, чтобы уточнить по каждой области те площади, которые больше всего пострадают”, - отметил руководитель Гидрометцентра.

Он проинформировал, что “длительность залегания” ледовой корки в некоторых районах страны превышала 6 декад при критическом сроке 4 декады.

“Таким образом, цифры будут уточнены. Но это не будет повторение предыдущей катастрофы, когда у нас озимые погибли на огромных площадях. Масштабы этих убытков будут значительно меньше”, - добавил Н.КУЛЬБИДА.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики Украины на начало марта состояние 10% посевов озимых оценивался как неудовлетворительное.

Как сообщил начальник Отдела финансовых планов, страхования, кредитования и долговых обязательств Министерства аграрной политики Украины Александр ПОЛЕЩУК, «согласно данным справки, которую собирает еженедельно МинАП, 80% озимых культур, посеянных на зерно, находятся в так называемом удовлетворительном состоянии, 10% находятся в неудовлетворительном состоянии и только 0,1% считаются уничтоженными».