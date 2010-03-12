Продажа агропродуктов на рынках Крыма сократилась в феврале на 5%

На рынках Автономной Республики Крым объем продаж сельскохозяйственных продуктов в феврале 2010 года снизился на 5% по сравнению с январем т.г. при росте цен на 5%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в феврале т.г. в Крыму повысились цены на свежие помидоры свежие на 36%, свежую капусту – на 34%, репчатый лук – на 30%, свеклу – на 22%, картофель – на 20%, сахар – на 19%, свежие огурцы – на 18%, морковь – на 16%, чеснок – на 8%, крупы – на 7%. Сливочное масло, хлеб, творог, фрукты подорожали на 5%, яйца и телятина – на 4%.

Вместе с тем, снизились цены на птицу и соленые помидоры – на 6%, свежее молоко – на 2%, свинину и говядину – на 1%.

Как сообщал УНИАН, объем продаж сельскохозяйственных продуктов на рынках Крыма в январе 2010 года увеличился на 2,7% по сравнению с январем 2009 года при росте цен на 12,7%.