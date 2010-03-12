«Укрзализныця» увеличила перевозки зерновых

За два месяца 2010 года железные дороги Украины перевезли 2,288 млн. тонн зерновых, что составляет 109,6% плана. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

В частности, Донецкая железная дорога в январе-феврале т.г. нагрузила 121,5 тыс. тонн; Львовская - 99,5 тыс. тонн; Одесская - 532,5 тыс. тонн; Южная - 741,3 тыс. тонн; Юго-Западная - 601,8 тыс. тонн; Приднепровская - 191,1 тыс. тонн.

В среднем за сутки нагружались 632 вагона.

Напомним, в целом инвентарный парк вагонов-зерновозов «Укрзализныци» составляет 11 579 единиц. Основные виды зерновых грузов, которые перевозятся: пшеница, ячмень, зерно кукурузы, семена рапса и подсолнечника.