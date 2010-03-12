Украина избежит катастроф от весеннего паводка

Специалисты Национальной академии наук, Украинского гидрометцентра и Государственного комитета по водному хозяйству прогнозируют, что весенний паводок в этом году в Украине будет самым высоким за последние 15 лет, но не приведет к катастрофическим последствиям, поскольку соответствующие службы провели надлежащую подготовку к его прохождению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня на пресс-конференции на тему: “Прогноз и подготовка к пропуску весеннего паводка", в которой приняли участие заместитель председателя Госкомводхоза Николай БАБИЧ, начальник Украинского гидрометцентра Николай КУЛЬБИДА и заведующий отделом математического моделирования окружающей среды Института проблем математических машин и систем НАН Украины Марк ЖЕЛЕЗНЯК.

Так, Н.КУЛЬБИДА подтвердил предварительные февральские прогнозы о масштабах возможного паводка. В частности, максимальный уровень воды в Днепре возле Киева ожидается 20-30 апреля.

По данным гидрометцентра, в Днепре показатель количества воды, проходящей в одну секунду через поперечный разрез речки, приблизительно 6 тис. кубометров, что более чем на 4 тис. кубометров меньше, по сравнению с уровнем в 1979 году.

«То есть, мы не ожидаем повторения ситуации 1979 года. Она будет лучшей, чем было тогда», - подчеркнул Н.КУЛЬБИДА.

По его словам, с ожидаемым весной количеством воды вполне способны будут справиться специалисты-энергетики и водники при правильном регулировании уровня воды в водохранилищах.

В свою очередь, Н.БАБИЧ сообщил, что в водохранилищах, соединенных с Днепром, уже подготовлены свободные емкости на 10,5 куб. км воды, которые практически удовлетворяют необходимые по прогнозам потребности для сдерживания паводковых вод.

«На сегодня Киевское водохранилище «сработано» до уровня «мертвого объема» – минимального уровня, до которого можно спускать водохранилище. За счет этого планируется снизить уровень воды в Киеве при паводке на 1 метр и значительно уменьшить зоны затопления в районе столицы», - заявил представитель Госкомводхоза.

При этом он подчеркнул, что сильно ограничивать прохождение воды в Днепре нельзя, поскольку может возникнуть проблема с водоснабжением южных регионов Украины. Например, крымские водохранилища, откуда вода идет для потребностей населения, на 80% обеспечиваются водой из Днепра.

М.ЖЕЛЕЗНЯК представил на пресс-конференции карту уровня затопления столицы в этом году, которую разработали специалисты его отдела. Расчет уровня воды при паводке произведен с учетом карты глубин Днепра, карты отметок поверхности Киева, карты застроек, карты дамб, а также с учетом частной застройки в Конча-Заспе и прочего.

«Ситуация в этом году, по нашим прогнозам, она примерно на 1 метр выше, чем паводок 2004 и 1999 годов – самые высокие паводки на последние 15 лет, но более чем на 1-1,2 ниже, чем в 1979 г. Если говорить про 70-й год – то ниже на три метра», - заявил М.ЖЕЛЕЗНЯК.

Он также сообщил, что согласно расчетам Русановские сады, массивы Позняки, Осокорки и Оболонь не затопит.

В то же время, по данным ученых, в значительной степени будут подтоплены Труханов остров и остров в Венецианской протоке в Гидропарке. Также затопление грозит территории в районе сел Гнедин и Вишеньки возле Киева, которые постоянно подтапливаются весной. Еще одно низкое место Киева, которое часто затапливает, и в этом году которому грозит некоторое подтопление – это Корчеватое, где спускается дорога с просп. Науки на Столичное шоссе. Вместе с тем, Набережная и улица Набережно-Крещатицкая, которые находятся на достаточно низкой отметке над уровнем моря и затапливалась во время паводка в 1970 году, в этом году вряд ли будут затоплены. Частный сектор в Конча-Заспе, за дамбой, на наиболее низких участках, будет подтоплен.

«В целом мы не видим ситуацию критической», - резюмировал специалист НАНУ.

К этому он добавил, что также затопление не грозит в этом году Бортницкой станции аэрации.

В заключении М.ЖЕЛЕЗНЯК отметил, что возможное повышение концентрации радионуклидов в воде во время паводка из-за спуска уровня воды в Киевском водохранилище, где на дне лежат «отходы» Чернобыльской АЭС, будет незначительным.

«Не на всякое повышение нужно реагировать… Увеличение будет значительно меньше предельно допустимых норм, так как будет размываться огромным количеством воды», - сказал ученый.