ОГА: Агрохозяйства Харьковщины обеспечены бензином только наполовину

Обеспеченность хозяйств Харьковской области бензином для проведения комплекса весенне-полевых работ составляет 57% от общей потребности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития ОГА.

Согласно сообщению, для проведения комплекса весенне-полевых работ в 2010 году хозяйства Харьковской области закупили 5 тыс. тонн бензина (57% от потребности) и 17,2 тыс. тонн дизельного топлива (62%). В целом обеспеченность хозяйств области горюче-смазочными материалами превышает 50%.

В ГУ отмечают, что наивысший уровень обеспеченности бензином и дизтопливом наблюдается в хозяйствах Волчанского, Купянского и Харьковского районов области, а наименьший – на сельхозпредприятиях Валковского, Близнюковского, Золочевского и Краснокутского районов.