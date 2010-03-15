КМУ отменил ряд постановлений по кредитам “Украгролизинга”
Под госгарантии
Кабинет министров Украины упразднил ряд постановлений предыдущего правительства относительно привлечения НАК “Украгролизинг” иностранных кредитов под государственные гарантии.
Соответствующее постановление (от 10 марта 2010 г. №257) опубликовано на официальном сайте правительства.
Среди перечня постановлений, которые утратили действие, постановления от 17 июня 2009 г. №645 “О привлечении НАК “Украгролизинг” иностранного кредита под государственную гарантию в 2009 году на выполнение инвестиционного проекта по внедрению ресурсосберегающих технологий для приемки, доработки и хранения сельскохозяйственной продукции” и №646 “О привлечении НАК “Украгролизинг” иностранного кредита под государственную гарантию в 2009 году на выполнение инвестиционного проекта по внедрению ресурсосберегающих технологий, технических средств и оборудования для заготовки молока, его хранения и переработки”.
Также отменены постановления от 17 июля 2009 г. №772 и №773; от 9 сентября 2009 г. №1012; от 29 октября 2009 г. №1183. Утратило силу и постановление от 11 ноября 2009 г. № 1329 “О привлечении НАК “Украгролизинг” в 2009 году кредитов под государственные гарантии для реализации инвестиционных проектов, связанных с закупкой отечественной сельскохозяйственной техники”.
Справка УНИАН. НАК «Украгролизинг» создана постановлением Кабинета министров Украины от 11 апреля 2001 года. Компания является преемником имущественных прав и обязательств Государственного лизингового предприятия «Украгролизинг», созданного на базе Государственного лизингового фонда в 1999 году, и подчинена Кабмину.
Компания предоставляет услуги по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга.
В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.