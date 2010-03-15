В Житомирской области поголовье КРС выросло

В Житомирской области поголовье крупного рогатого скота (КРС) в январе-феврале 2010 года выросло на 6,6%, или 16 тыс. голов, – до 256,7 тыс. голов.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, в частности, поголовье коров за указанный период увеличилось на 0,9%, или на 1,4 тыс. голов. На начало марта во всех категориях хозяйств области насчитывалось в целом 149,4 тыс. коров.

Отмечается, что численность КРС выросла и в сельхозпредприятиях области, где на сегодняшний день содержится 95,1 тыс. голов, что на 3,3%, или 3 тыс. голов, больше, чем на начало года. В частности, поголовье коров с начала увеличилось на 0,6%, или 200 голов, – до 36 тыс. голов.