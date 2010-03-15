Производство комбикормов с начала года выросло вдвое

В Житомирской области производство комбикормов с начала 2010 года выросло в 2 раза и по состоянию на 1 марта т.г. составило 10,5 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, в целом в аграрном секторе региона функционирует 4 предприятия и 14 цехов по производству комбикормов для крупного рогатого скота, свиней и птицы.

Общая мощность этих предприятий составляет 185 тыс. тонн кормов в год.

Кроме того, в специализированных цехах сельскохозяйственных предприятий региона налажено производство комбикормов для собственных потребностей.

В прошлом году в Житомирской области было произведено 76 тыс. тонн комбикормов, что соответствует уровню 2008 года.