АМК оштрафовал компании «Край» и «Квиза-Трейд»
За завышение цен во время гриппа
Киевское городское отделение Антимонопольного комитета Украины (АМК) оштрафовало ООО «Край» и ООО «Квиза-Трейд» за злоупотребление монопольным положением.
Об этом УНИАН сообщили в АМК.
Согласно сообщению, ООО «Край» и ООО «Квиза-Трейд» оштрафованы в целом на 10 тыс. грн. за то, что предприятия завышали цены на чеснок в период пандемии гриппа.
При этом отделение АМК начало рассмотрение дела относительно ООО «ЭКО» по признакам злоупотребления монопольным положением. Как выяснило отделение, предприятие завышало цены на чеснок в период пандемии гриппа. Расследование продолжается.
Справка УНИАН. Компания «Квиза Трейд» – управляющая компания сети супермаркетов «Велика Кишеня» и дискаунтеров «Просто Маркет».
В состав ООО «ЭКО» входит сеть продуктовых супермаркетов «Еко-маркет».
Группа компаний «Край» является собственников сети супермаркетов «Край», гипермаркета «Країна» и торговых центров «Магелан».