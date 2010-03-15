АМК оштрафовал компании «Край» и «Квиза-Трейд»

Киевское городское отделение Антимонопольного комитета Украины (АМК) оштрафовало ООО «Край» и ООО «Квиза-Трейд» за злоупотребление монопольным положением.

Об этом УНИАН сообщили в АМК.

Согласно сообщению, ООО «Край» и ООО «Квиза-Трейд» оштрафованы в целом на 10 тыс. грн. за то, что предприятия завышали цены на чеснок в период пандемии гриппа.

При этом отделение АМК начало рассмотрение дела относительно ООО «ЭКО» по признакам злоупотребления монопольным положением. Как выяснило отделение, предприятие завышало цены на чеснок в период пандемии гриппа. Расследование продолжается.

Справка УНИАН. Компания «Квиза Трейд» – управляющая компания сети супермаркетов «Велика Кишеня» и дискаунтеров «Просто Маркет».

В состав ООО «ЭКО» входит сеть продуктовых супермаркетов «Еко-маркет».

Группа компаний «Край» является собственников сети супермаркетов «Край», гипермаркета «Країна» и торговых центров «Магелан».