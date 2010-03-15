Производство валовой продукции АПК удвоилось
16:12, 15 марта 2010Агро
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В Житомирской обл. за январь-февраль
В Житомирской области производство валовой продукции агропромышленного комплекса (АПК) за январь-февраль выросло на 102% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 217,6 млн. грн.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.
Согласно сообщению, рост показателей достигнут за счет наращивания производства продукции животноводства.
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