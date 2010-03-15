Производство валовой продукции АПК удвоилось

В Житомирской области производство валовой продукции агропромышленного комплекса (АПК) за январь-февраль выросло на 102% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 217,6 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, рост показателей достигнут за счет наращивания производства продукции животноводства.