В Житомирской обл. производство молока выросло

В хозяйствах Житомирской области производство молока в январе-феврале выросло на 5,7% – до 10,2 тыс. тонн

Житомир. 15 марта. УНИАН. В хозяйствах Житомирской области за январь-февраль 2010 года произведено 10,239 тыс. тонн молока, что на 5,7%, или 248,1 тонн, больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, также за указанный период производство мяса скота и птицы увеличилось на 1,4%, или 30 тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 2117 тонн.