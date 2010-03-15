В Крыму поступления платы за лицензии на торговлю алкоголем и табаком выросли

В январе-феврале 2010 года в бюджет Автономной Республики Крым поступило более 4,3 млн. грн. платы за лицензии на право розничной торговли алкогольными и табачными изделиями, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в АРК.

Согласно сообщению, в госбюджет Украины по плате за лицензии на производство, экспорт, импорт, оптовую торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями поступило около 2,5 млн. грн., что превышает поступления 2009 года на 23%.

Сотрудниками Регионального управления Департамента контроля за производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий в январе-феврале т.г. проведена 21 проверка субъектов хозяйствования, осуществляющих свою деятельность в сфере оптовой и розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями. За нарушение действующего законодательства применены финансовые санкции на сумму 44 тыс. грн.

За два месяца 2010 года в Крыму выдано 656 лицензий на право розничной торговли алкогольными напитками и 569 лицензий на право розничной торговли табачными изделиями на общую сумму 1,27 млн. грн. Рассмотрено 49 заявок-расчётов на изготовление марок акцизного сбора, в соответствии с которыми реализовано 28 млн.

марок на сумму акцизного сбора 81,2 млн. грн.