В Донецкой области в хорошем состоянии 38% озимых

В Донецкой области по состоянию на сегодняшний день из общей посевной площади озимых культур на зерно (454,7 тыс. га) в хорошем состоянии находятся 38,4% посевов, или 174,5 тыс. га.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития ОГА.

Согласно сообщению, в удовлетворительном и слабом состоянии находятся 61,6%, или 280,2 тыс. га посевов озимых.

В ОГА отметили, что погодные условия в области благоприятствуют росту озимых. Так, глубина промерзания грунта составляет от 5-10 см на юге до 3-16 см на севере. Высота снежного покрова по области составляет 1-5 см. На глубине залегания узла кущения озимой пшеницы температура грунта составляет 0-2 градуса мороза, что не является критичным для растений.

В сельскохозяйственных предприятиях области уже проведена подкормка озимых культур на зерно на площади 36,1 тыс. га (8,6% к плану).