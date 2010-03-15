В Полтавской области в феврале ИПЦ составил 101,8%

В Полтавской области в феврале 2010 года индекс потребительских цен составил 101,8%, с начала года – 103,4%.

Об этом УНИАН сообщила начальник отдела статистики цен Главного управления статистики в Полтавской области Светлана КЛЮКА.

По ее данным, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в феврале выросли на 3,2%. В частности, сахар подорожал на 18,3%, овощи - на 15,2%, сыр и мягкий сыр (творог) - на 8,0%, молоко - на 5,9%, масло - на 5,2%, фрукты - на 3,1%, яйца - на 2,0%, хлеб - на 1,9%, рыба и продукты из рыбы - на 1,6%, макаронные изделия - на 1,1%.

Вместе с тем мясо и мясопродукты подешевели на 0,5%.

Табачные изделия поднялись в цене на 6,5%, алкогольные напитки - на 0,1%.

Повышение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,2% обусловлено увеличением на 4,6% стоимости сжиженного газа, на 1,5% - твердого топлива, на 0,1% - содержания и ремонта жилья.

На 0,9% выросли цены в сфере здравоохранения, что произошло в результате подорожания на 1,1% фармацевтической продукции, медицинских товаров и оборудования, на 0,8% - амбулаторных услуг.

Общее повышение цен в сфере транспорта на 1,8% связано с подорожанием топлива и масел на 5,9%, транспортных средств - на 0,2%, а также повышением на 0,1% платы за пассажирские перевозки автодорожным транспортом.

На 0,1% и 0,5% выросли цены в сфере ресторанов и гостиниц и отдыха и культуры.

Вместе с тем на 0,1-7,2% снизились цены на одежду и обувь, предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья, в сфере связи.