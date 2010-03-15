Донецкая область обеспечена минудобрениями на 57%

В сельскохозяйственных предприятиях Донецкой области в настоящее время имеется в наличие 16,588 тыс. тонны минеральных удобрений, что составляет 57% от запланированного.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития ОГА.

Согласно сообщению, в частности, в хозяйствах региона имеется 13,753 тыс. тонн азотных удобрений, что составляет 67% от плана, 1,635 тыс. тонн фосфорных удобрений (27%) и 1,2 тыс. тонн калийных удобрений (46%).

В пресс-службе отметили, что в Главном управлении агропромышленного развития облгосадминистрации проводится ежедневный мониторинг цен на рынке минеральных удобрений. Оптово-отпускная цена на аммиачную селитру, сформированная основными региональными поставщиками минеральных удобрений на сегодняшний день составляет: на ОАО «Концерн Стирол» – 2080 грн./т, на ООО «Деметра-плюс» – 2300 грн./т.