АМК оштрафовал ряд предприятий Винницкой области

Винницкое областное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМК) оштрафовало ряд предприятий региона в целом на 19 тыс. грн. за непредставление информации в установленный законодательством срок.

Об этом говорится в сообщении АМК, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, Винницкое областное отделение АМК оштрафовало ООО «Казатинское ХПП» на 8 тыс. грн., ПАО «Концерн «Хлебпром» на 7 тыс. грн. и ООО «Каролинский элеватор» на 4 тыс. грн.