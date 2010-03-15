Аграрии Донецкой обл. получили из бюджета 234 тыс. грн.

Главным управлением агропромышленного развития Донецкой области с начала текущего года (по состоянию на 12 марта) из Государственного бюджета получено по программам поддержки области 233,9 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития, полученные средства в полном объеме направлены на счета предприятий.

Так, по программе «Подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих кадров АПК» (Донецкий учебно-курсовой комбинат) получено 44 тыс. грн., по программе «Организация и регулирование деятельности учреждений в системе АПК» (Областная сельскохозяйственная выставка и областная производственная лаборатория продуктов переработки плодоовощей) получено 144,9 тыс. грн.

Кроме того, в ОГА отметили, что на погашение кредитной задолженности 2009 года из областного бюджета получено 10 тыс. грн. по программе «Программа в области сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства и охоты» (на проведение селекционных мероприятий в животноводстве), которые полностью перечислены государственному предприятию «Донецкое областное государственное предприятие по племенному делу в животноводстве».