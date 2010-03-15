В Донецкой обл. производство валовой агропродукции выросло
19:48, 15 марта 2010Агро
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В январе-феврале на 7%
В Донецкой области за январь–февраль 2010 года объемы производства валовой продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах 2005 года) по всем категориям хозяйств выросли на 6,8% к уровню 2009 года.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития облгосадминистрации.
Согласно сообщению, в том числе по сельскохозяйственным предприятиям объемы производства валовой продукции увеличились на 10,6%, по категории населения - снизились на 0,3%.
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