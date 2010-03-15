В Донецкой обл. производство валовой агропродукции выросло

В Донецкой области за январь–февраль 2010 года объемы производства валовой продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах 2005 года) по всем категориям хозяйств выросли на 6,8% к уровню 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития облгосадминистрации.

Согласно сообщению, в том числе по сельскохозяйственным предприятиям объемы производства валовой продукции увеличились на 10,6%, по категории населения - снизились на 0,3%.