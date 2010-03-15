Харьковская область обеспечена минудобрениями и семенами

Сельскохозяйственные предприятия Харьковской области более чем на 100% обеспечены минеральными удобрениями и семенами для проведения весенне-полевых работ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития ОГА.

По данным управления, по состоянию на 15 марта в хозяйствах области всего в наличии 100,3 тыс. тонн минеральных удобрений, что составляет 134% от потребности. В том числе с начала года приобретено 62,1 тыс. тонн минеральных удобрений.

В хозяйствах Харьковщины продолжается работа по подготовке яровых культур к весеннему севу. Обеспеченность сельхозтоваропроизводителей области семенами яровых составляет 60,4 тыс. тонн, или 108% от потребности.

Всего на протяжении нынешней весенней посевной кампании в области планируется засеять яровыми культурами 233,6 тыс. га.