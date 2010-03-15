АПК Донецкой обл. обеспечен дизтопливом на 106%

В агропромышленном комплексе Донецкой области для ведения сельскохозяйственных работ имеется в наличии 5,3 тыс. тонн дизельного топлива, что составляет 106% от потребности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития ОГА.

Согласно сообщению, обеспеченность сельхозпредприятий области другими горюче-смазочными материалами для проведения сельскохозяйственных работ такова: бензина имеется в наличие 1,3 тыс. тонн (или 81% от потребности), дизельных смазочных масел - 0,17 тыс. тонн (85%).

В ОГА отметили, что средняя оптовая цена на нефтепродукты по области составляет: на дизтопливо - 5,99 грн. за литр, бензин - 5,89 грн./л.

Согласно распоряжению Кабинета министров Украины от 23 декабря 2009 г. (№ 1590-р) средняя отпускная цена операторов-поставщиков горюче-смазочных материалов составляет: дизтоплива – 5 233,67 грн. за тонну (4,41 грн./л), бензина - 5 869,88 грн. за тонну (4,34 грн./л). В регионе было реализовано по вышеуказанному распоряжению: дизтоплива - 1 140 тонн, бензина - 1 469 тонн.