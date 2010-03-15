В Донецкой обл. реализация скота и птицы на убой выросла

За январь-февраль 2010 года всеми категориями хозяйств Донецкой области реализовано на убой скота и птицы в живом весе 13,7 тыс. тонн, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития ОГА.

Согласно сообщению, за указанный период валовое производство молока всеми категориями хозяйств составило 19 тыс. тонн, что на 6% меньше прошлогоднего показателя, а производство яиц составило 196,6 млн. штук, что на 9% превысило соответствующий показатель 2009 года.