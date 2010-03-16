Аграрии Донецкой области обеспечены техсредствами на 80%

В Донецкой области обеспеченность аграрных предприятий техническими средствами составляет 75-80% от технологической потребности, при этом более 57% из них уже отработала свой амортизационный срок.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития ОГА.

Согласно сообщению, с целью качественного и своевременного проведения подготовки техники к весенне-полевым работам 2010 года управлением агропромышленного развития еще 26 ноября 2009 года был издан приказ «О мероприятиях по обеспечению проведения весенне-полевых и уборочных работ в 2010 году». Согласно графикам подготовки имеющейся сельскохозяйственной техники и по оперативной информации из районов, по состоянию на 12.03.2010 г. в области техническая готовность составляет: тракторов - 90%, культиваторов - 91%, сеялок - 93%, бороны - 94%.

В ОГА отметили, что в настоящее время ведется работа по обновлению машинно-тракторного парка, с начала 2010 года сельхозтоваропроизводителями было приобретено 37 единиц техники на общую сумму 13 млн. грн.