Кабмин внес изменения в порядок выдачи сертификата качества зерна
13:20, 16 марта 2010Агро
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И продуктов его переработки
Кабинет министров Украины внес изменения в порядок выдачи сертификата качества зерна и продуктов его переработки. Об этом говорится в постановлении КМУ от 1 марта 2010 г. №262, размещенном на сайте Верховной Рады, сообщает АПК-Информ.
Согласно постановлению, вносятся изменения в п. 1 Порядка выдачи сертификата качества зерна и продуктов его переработки, утвержденного постановлением КМУ от 23 июля 2009 г. №848.
В частности, слова «кроме хлебобулочных и макаронных изделий» предусматривается заменить словами «кроме шрота, жмыха, хлебобулочных и макаронных изделий».
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