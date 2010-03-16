Кабмин внес изменения в порядок выдачи сертификата качества зерна

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок выдачи сертификата качества зерна и продуктов его переработки. Об этом говорится в постановлении КМУ от 1 марта 2010 г. №262, размещенном на сайте Верховной Рады, сообщает АПК-Информ.

Согласно постановлению, вносятся изменения в п. 1 Порядка выдачи сертификата качества зерна и продуктов его переработки, утвержденного постановлением КМУ от 23 июля 2009 г. №848.

В частности, слова «кроме хлебобулочных и макаронных изделий» предусматривается заменить словами «кроме шрота, жмыха, хлебобулочных и макаронных изделий».