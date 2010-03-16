В Украине под ледяной коркой находятся 9% озимых
13:52, 16 марта 2010Агро
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Погибло 1,6% посевов
Согласно сообщению, из общей площади посевов погибло 0,14 млн. га (или 1,6%), и на 1,1 млн. га (13,5%) посевы слабые и изреженные.
В то же время, на 86,5% площадей, или почти на 7,3 млн. га озимые зерновые остаются в хорошем и удовлетворительном состоянии.
Также сообщается, что из посеянных почти 1,4 млн. га озимого рапса в хорошем состоянии находится 36% посевов, в удовлетворительном – 41,6%, слабые и изреженные – 22,4%, под ледяной коркой либо подтоплены – 9,4%.
Напомним, что, по данным Госкомстата, в 2009 г. в Украине было засеяно озимыми культурами, включая рапс, 10,1 млн. га, что на 3% больше показателя 2008 г.
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