В Украине под ледяной коркой находятся 9% озимых

В Украине по состоянию на 11 марта под ледяной коркой находилось почти 0,77 млн. га озимых зерновых культур, что составляет 9,1% посевов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики со ссылкой на данные регионов, сообщает АПК-Информ

Согласно сообщению, из общей площади посевов погибло 0,14 млн. га (или 1,6%), и на 1,1 млн. га (13,5%) посевы слабые и изреженные.

В то же время, на 86,5% площадей, или почти на 7,3 млн. га озимые зерновые остаются в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Также сообщается, что из посеянных почти 1,4 млн. га озимого рапса в хорошем состоянии находится 36% посевов, в удовлетворительном – 41,6%, слабые и изреженные – 22,4%, под ледяной коркой либо подтоплены – 9,4%.

Напомним, что, по данным Госкомстата, в 2009 г. в Украине было засеяно озимыми культурами, включая рапс, 10,1 млн. га, что на 3% больше показателя 2008 г.