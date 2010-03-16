Украина с начала 2009/10 МГ экспортировала 17 млн. тонн зерна

Украина с начала текущего МГ (июль 2009 г. - июнь 2010 г.) и по состоянию на 11 марта т.г. экспортировала 17 млн. тонн зерна, сообщается в информации Министерства аграрной политики.

Поставленный на внешние рынки в текущем МГ объем зерна практически соответствует показателю за аналогичный период 2008/09 МГ.

В том числе экспорт пшеницы с начала текущего МГ составил 7,86 млн. тонн против 8,67 млн. тонн за аналогичный период прошлого МГ, ячменя – 4,7 против 5,3 млн. тонн, кукурузы – 4,3 против почти 2,8 млн. тонн.

В феврале т.г. экспорт зерна из Украины составил 1,18 млн. тонн, в том числе 0,24 млн. тонн пшеницы, 0,34 млн. тонн ячменя и почти 0,6 млн. тонн кукурузы.

Кроме того, с 1 июля 2009 г. и по состоянию на 11 марта 2010 г. Украина экспортировала 1,65 млн. тонн рапса, тогда как за аналогичный период прошлого МГ – 2,47 млн. тонн.

Как сообщалось, в начале февраля 2010 г. Минагрополитики повысило свой прогноз экспорта зерна из Украины в 2009/10 МГ с 20 до 22 млн. тонн.

В то же время, Украина с начала т.г. существенно сократила экспорт зерна из-за проблем с возмещением налога на добавленную стоимость зернотрейдерам и снижения мировых цен на зерновые.

По предварительным данным Государственного комитета статистики, Украина в 2009 г. собрала 46 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки), что на 13,7% меньше, чем в 2008 г.