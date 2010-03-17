Запасы зерна в Украине уменьшились на 21%

В Украине на 1 марта 2010 года в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) и предприятиях, занимающихся хранением и переработкой зерна, имелось в наличии 12,8 млн. тонн зерна, что на 21% меньше, чем на 1 марта 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным Госкомстата, запасы пшеницы на 1 марта т.г. составили 5,8 млн. тонн, ячменя – 3,1 млн. тонн, кукурузы – 2,4 млн. тонн, ржи – 0,6 млн. тонн.

Непосредственно в аграрных предприятиях хранилось 6,3 млн. тонн зерна, что на 20% меньше прошлогоднего, в том числе 2,3 млн. тонн пшеницы, 1,8 млн. тонн ячменя, 1,2 млн. тонн кукурузы и 0,2 млн. тонн ржи.

Зернохранящие и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 6,5 млн. тонн зерна, что на 22% меньше, чем на аналогичную дату 2009 года, в том числе зернохранящие – 4,4 млн. тонн (на 21% меньше).

Запасы семян подсолнечника составили 3,1 млн. тонн, что на 10% больше, чем на 1 марта 2009 г., из них непосредственно в аграрных предприятиях (кроме малых) хранилось 1,1 млн. тонн, на предприятиях, которые занимаются переработкой и хранением зерна, – 2 млн. тонн.