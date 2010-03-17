«Хлебпром» незначительно сократил производство хлеба

ПАО «Концерн «Хлебпром», один из крупнейших производителей хлебобулочных изделий, по итогам 2009 года произвел 135,26 тыс. тонн хлебобулочной и кондитерской продукции на сумму 464,79 млн. грн., что меньше показателя 2008 года, когда было произведено 138,5 тыс. тонн на сумму 450,38 млн. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Сообщается также, что отчетный период компания закончила с чистым доходом 543,64 млн. грн. и чистым убытком 6,18 млн. грн. За прошлый год «Концерн «Хлебпром» получил 48,76 млн. грн. операционной прибыли. Показатель EBITDA по итогам 2009 года составил 65,51 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Концерн «Хлебпром» – один из крупнейших национальных производителей хлеба в Украине. Согласно исследованиям «Концерна «Хлебпром», его доля на рынке хлеба составляет приблизительно 7-8%. Предприятия концерна расположены в пяти областях Украины, их суммарная мощность составляет 800 тонн в сутки.