В Украине придется пересевать до 30% озимых

В Украине из-за сложных погодных условий этой весной придется пересевать 25-30% озимых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге вице-премьер-министр Украины по аграрным вопросам Виктор СЛАУТА.

«Погодные условия украли такой длинный март у весны. Вы видите, какая погода», – сказал он, отметив при этом, что ситуация в каждой области по-своему сложная.

Также вице-министр сообщил, что в Крыму и Херсонской области засеяно уже более 100 тыс. га яровыми культурами, а в 12 регионах – на юге страны и в Закарпатье – проходит подпитка озимых минеральными удобрениями.

По информации В.СЛАУТЫ, на данный момент 87% из 10 млн. га озимых находятся в удовлетворительном состоянии или в состоянии, дающем надежду на то, что пересевов проводить не придется. При этом он подчеркнул, что 211 тыс. га озимых пропали, а 1,1 млн. га – находятся под ледяной коркой от 10 до 60 дней.

По данным В.СЛАУТЫ, в Полтавской области подо льдом находится 69% озимых, в Харьковской – 30 тыс. из 500 тыс. га.

Также вице-премьер-министр по аграрным вопросам сообщил, что на данный момент в области, где наблюдается сложная ситуация, выехали эксперты, чтобы дать окончательную оценку относительно необходимости проведения пересева озимых.

Что касается прогнозов урожая в текущем году, то их В.СЛАУТА пока не готов делать. «Прогноз очень сложно сказать», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам экспертов, урожай зерна в 2010 году составит 40 млн. тонн.