На Черниговщине 88% озимых культур перезимовали хорошо

В Черниговской области, по данным исследований состояния зимовли озимых культур, которые осуществлялись преимущественно монолитным методом в конце февраля – в начале марта, в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 87,6% всех озимых, что составляет 211,4 тыс. га. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления агропромышленного развития облгосадминистрации.

Слабые и разреженные посевы занимают 12,4% площадей или 29,6 тыс. га. Наиболее за зиму пострадали озимые рапсы – растения погибли на площади 1,33 тыс. га (это 2,9% посевов). Побеги озимой пшеницы погибли на 0,2 тыс. га, что составляет 0,1% всех посевов этой культуры.

Из-за нестабильного температурного режима на полях в юго-восточных районах Черниговщины образовалась, а в юго-западных сохраняется ледовая корка, что негативно отражается на состоянии озимых культур из-за отсутствия кислородного обмена. Кроме того, от длительного залегания снежного покрова имело место выпревание слаборазвитых с осени посевов.

По данным метеорологов, в этом году из-за нестабильных условий зимовли потери озимых культур в среднем по Украине будут составлять выше, чем по области – около 13%, в то время, как средневзвешенный показатель за последние годы не превышал 9-10%.