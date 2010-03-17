Вице-премьер-министр Украины по аграрным вопросам Виктор СЛАУТА критикует работу прежнего правительства за то, что в течение двух лет не было разработано новых государственных программ по развитию аграрного сектора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«Правительство не сделало ни одной программы. Оно пользовалось программами, которые были разработаны предыдущим правительством. Прошлое правительство в 2008 году на 50% свернуло выполнение программ, а в 2009 году ни одна программа не работала в АПК», - сказал В.СЛАУТА.

При этом он отметил, что вины Министерства аграрной политики в этом нет.

«Если разделить правительство и профильные министерства, то была беда. В министерстве были прекрасные наработки и подходы, проекты постановлений…", - сказал В.СЛАУТА.

При этом он отметил, что ни одного толкового постановления по АПК прошлое правительство не приняло, а некоторые из тех, которые были приняты, придется отменять.