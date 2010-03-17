В Херсонской обл. оборот розничной торговли сократился

В Херсонской области оборот розничной торговли в январе-феврале 2010 года сократился на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составил 1,246 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.

Согласно сообщению, при этом оборот ресторанного хозяйства (включая оборот ресторанного хозяйства физлиц) за указанный период сократился на 2,8% – 26 млн. грн.

Объем розничного товарооборота предприятий, осуществляющих деятельность по розничной торговле и ресторанному хозяйству, за январь-февраль 2010 года составил 581,4 млн. грн., что в сопоставимых ценах на 6,5% меньше объема за январь-февраль 2009 года.