В Херсонской обл. производство сельхозпродукции выросло

В Херсонской области в январе-феврале 2010 года общее производство продукции сельского хозяйства выросло на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.

Согласно сообщению, в частности, в сельскохозяйственных предприятиях области производство продукции за отчетный период увеличилось на 19,5%, в в хозяйствах населения – сократилось на 3,3%.

Объем реализованной аграрными предприятиями собственный продукции за первые два месяца 2010 года (в фактических ценах) уменьшился на 9,6% по сравнению с январем-февралем 2009 года.

Доля продукции растениеводства в общей стоимости реализованной продукции составила 70,5%, животноводства – 29,5% (в январе-феврале 2009 года – 79,6% и 20,4% соответственно).