В Кировоградской области вылов рыбы увеличился

В Кировоградской области в январе-феврале 2010 года предприятия и физические лица выловили 62 тонны рыбы, что на 22,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Кировоградской области.

Согласно сообщению, наибольший улов получили предприятия рыбного хозяйства в Онуфриевском (38,2 тонны) и Новомиргородском (13,6 тонны) районах. Их удельный вес в общем объеме выловленной рыбы составляет соответственно 61,6% и 21,9%.