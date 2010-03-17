В Кировоградской обл. потребительские цены выросли

В Кировоградской области в феврале 2010 года потребительские цены по сравнению с январем выросли на 2%, с начала года – на 4,1% (в Украине – на 1,9% и 3,7% соответственно).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

В целом в феврале цены на продукты питания в области увеличились на 4%. Наиболее существенно выросли цены на сахар (на 22%) и овощи (на 21,1%). На 1,7-8,4% подорожали яйца, фрукты, рыба и продукты из рыбы, кондитерские изделия из сахара, молоко и молочные продукты, хлеб и хлебопродукты, сыр и творог.

В то же время на 0,2-1,1% подешевели животные жиры, мясо мясопродукты.

Алкогольные напитки, табачные изделия в феврале подорожали на 1,3%.

Подорожание транспортных тарифов в целом на 1,6% обусловлено ростом цен на горюче-смазочные материалы (на 5,1%), услуги стоянки личного транспорта (на 4%), проезд в такси и пригородных автобусах (на 4,2% и 1,8% соответственно).

Цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 0,5% за счет повышения квартирной платы (на 3,3%), стоимости сжиженного газа (на 5%).

В сфере здравоохранения зафиксирован рост цен на 0,9% за счет подорожания фармакологической продукции на 1,5%, медицинских услуг – на 2,2%.