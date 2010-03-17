«Евротэк» выплатит 950 млн. грн.

Ритейлинговая компания «Евротэк» взяла на себя обязательства выплатить 950 млн. грн. задолженности перед кредиторами приобретенных сетей «Союз» и «Интермаркет».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил генеральный директор ритейлинговой компании «Евротэк» Михаил ВЕСЕЛЬСКИЙ.

По его словам, по состоянию на март т.г. общая долговая нагрузка сетей «Союз» и «Интермаркет» составляет 2,1 млрд. грн. При этом общая стоимость активов приобретенных сетей составляет около 400 млн. грн.

М.ВЕСЕЛЬСКИЙ отметил, что компания взяла на себя обязательства погасить задолженность сетей перед поставщиками в размере около 150 млн. грн., из них на сегодня выплачено около 90 млн. грн. Компания провела переговоры с 1,5 тыс. компаниями-поставщиками, из которых договоренности по реструктуризации задолженности были достигнуты с 1200 компаниями.

При этом компания достигла договоренностей о реструктуризации задолженности перед всеми банками-кредиторами, за исключением «Укрсоцбанка», на сумму около 800 млн. грн.

Гендиректор компании уточнил, что сумма задолженности компании «Интермаркет» перед «Укрсоцбанком», озвученная банком, составляет 18 млн. долл. На эту сумму в середине 2008 года компания взяла кредит под залог здания супермаркета «Арсен» (общей площадью около 6 тыс. кв.м) во Львове и земельного участка (площадью около 1 га) под супермаркетом. На сегодня «Евротэк» не достиг договоренностей с банком по реструктуризации задолженности.

М.ВЕСЕЛЬСКИЙ отметил, что документальное оформление процедуры по реструктуризации долгов планируется завершить на протяжении 2-3 месяцев, после чего начнутся выплаты. В частности, минимальный срок, в течение которого будут проводиться выплаты банкам, составит 2 года, максимальный срок – 15 лет. При этом четырем банкам будет погашаться задолженность по краткосрочной программе, шести банкам – по долгосрочной. Выплаты поставщикам планируют завершить в течение 6 месяцев.

Гендиректор компании также отметил, что из 74 действующих торговых точек компании принадлежит более 20 магазинов. В перспективе компания намерена выкупить все арендуемые на сегодня площади сетей «Союз» и «Интермаркет».

Справка УНИАН. Группа компаний «Евротэк» включает ритейлинговую компанию «Евротэк» (развивает торговые сети) и девелоперскую компанию «Евротэк».

В сентябре 2008 года акционерами группы "Евротэк" стали Международная финансовая корпорация и один из инвестиционных фондов компании Нorizon Capital (Киев).

В январе 2009 г. компания приобрела черниговскую компанию «Союз» (сеть эконом-магазинов "Квартал" и супермаркетов "Союз"), а в марте 2009 г. – львовскую сеть «Интермаркет» (сеть супермаркетов «Арсен», магазин «Интермаркет»).

На начало 2010 года «Евротэк» управляет 74 торговыми точками под разными брендами (49 эконом-магазина «Квартал», 9 супермаркетов «Союз», 7 супермаркетов «Арсен» и 1 мелкооптовый магазин, 9 магазинов «Фреш» (4 супермаркета и 5 мини-гипермаркетов) в Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Львовской, Херсонской, Харьковской, Ивано-Франковской, Ровенской, Днепропетровской областях и Крыму.