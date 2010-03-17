АМКУ оштрафовал ООО «Укролия»
За недобросовестную конкуренцию
Полтавское областное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) оштрафовало ООО «Укролия» на 10 тыс. грн. за недобросовестную конкуренцию в виде распространения информации, вводящей в заблуждение.
Об этом говорится в пресс-релизе отделения, переданном УНИАН.
По данным пресс-службы, предприятие разместило в Интернете и в
печатных СМИ рекламу масла подсолнечного йодированного ТМ «Диканька»,
которая не соответствовала действительности. Реклама содержала неточные сведения о свойствах данного масла, влияющих на организм и работоспособность человека.
Субъект хозяйствования прекратил нарушения в ходе рассмотрения дела и обязался уплатить штраф в государственный бюджет.
Справка УНИАН. ООО "УкрОлия" производит подсолнечное масло в Полтавской области под торговой маркой "Диканька". Реализует фасованное нерафинированное и рафинированное дезодорированное масло, а также жмых.
"УкрОлия" продает свою продукцию как на внутреннем рынке, так и на экспорт.