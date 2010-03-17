АМКУ оштрафовал ООО «Укролия»

Полтавское областное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) оштрафовало ООО «Укролия» на 10 тыс. грн. за недобросовестную конкуренцию в виде распространения информации, вводящей в заблуждение.

Об этом говорится в пресс-релизе отделения, переданном УНИАН.

По данным пресс-службы, предприятие разместило в Интернете и в

печатных СМИ рекламу масла подсолнечного йодированного ТМ «Диканька»,

которая не соответствовала действительности. Реклама содержала неточные сведения о свойствах данного масла, влияющих на организм и работоспособность человека.

Субъект хозяйствования прекратил нарушения в ходе рассмотрения дела и обязался уплатить штраф в государственный бюджет.

Справка УНИАН. ООО "УкрОлия" производит подсолнечное масло в Полтавской области под торговой маркой "Диканька". Реализует фасованное нерафинированное и рафинированное дезодорированное масло, а также жмых.

"УкрОлия" продает свою продукцию как на внутреннем рынке, так и на экспорт.