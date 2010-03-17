«Евротэк» намерен инвестировать 15 млн. долларов

Ритейлинговая компания «Евротэк» намерена инвестировать около 15 млн. долл. в открытие трех магазинов в западных областях Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил генеральный директор ритейлинговой компании «Евротэк» Михаил ВЕСЕЛЬСКИЙ.

По его словам, до конца 2011 года планируется завершение строительства трех магазинов, общей площадью 15-17 тыс. кв. м, которое ранее было заморожено.

М.ВЕСЕЛЬСКИЙ отметил, что до середины 2011 года компания намерена провести ребрендинг розничных сетей, которые будут работать под единой торговой маркой. Он уточнил, что рассматривается варианты объединение всех сетей под торговой маркой «Фреш» либо создание новой торговой марки.

Гендиректор компании добавил, что существующие магазины планируется переформатировать под два-три формата, в частности, супермаркеты (магазины площадью 1-3 тыс. кв.м) и магазины у дома (площадью до 1 тыс. кв. м).

При этом в перспективе компания намерена развивать магазины у дома в Кривом Роге, Керчи, Херсоне.

Справка УНИАН. Группа компаний «Евротэк» включает ритейлинговую компанию «Евротэк» (развивает торговые сети) и девелоперскую компанию «Евротэк».

В сентябре 2008 года акционерами группы "Евротэк" стали Международная финансовая корпорация и один из инвестиционных фондов компании Нorizon Capital (Киев).

В январе 2009 г. компания приобрела черниговскую компанию «Союз» (сеть эконом-магазинов "Квартал" и супермаркетов "Союз"), а в марте 2009 г. – львовскую сеть «Интермаркет» (сеть супермаркетов «Арсен», магазин «Интермаркет»).

На начало 2010 года «Евротэк» управляет 74 торговыми точками под разными брендами (49 эконом-магазина «Квартал», 9 супермаркетов «Союз», 7 супермаркетов «Арсен» и 1 мелкооптовый магазин, 9 магазинов «Фреш» (4 супермаркета и 5 мини-гипермаркетов) в Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Львовской, Херсонской, Харьковской, Ивано-Франковской, Ровенской, Днепропетровской областях и Крыму.