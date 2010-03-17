Вылов рыбы вырос на 16%

В Украине в январе-феврале 2010 г. выловлено и добыто 31,276 тыс. тонн рыбы, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2009 г. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Сообщается, что в целом вылов и добыча рыбы и других водных живых ресурсов за 2 месяца 2010 г. снизилась на 2,8% - до 31,992 тыс. тонн.

При этом вылов и добыча рыбы и других водных живых ресурсов во внутренних водоемах снизилась на 35,6% - до 1,044 тыс. тонн.