Суд подтвердил правомерность решения АМК о наложении штафа

Киевский апелляционный хозяйственный суд подтвердил правомерность решения Антимонопольного комитета Украины (АМК) относительно наложения на компанию «Е. И. Дюпон де Немур енд Компани» (штат Делавар, США), которая является производителем химических препаратов для защиты растений, штрафа в размере 20 тыс. грн. за недобросовестную конкуренцию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

Согласно сообщению, 16 марта Киевский апелляционный хозяйственный суд упразднил решение Хозяйственного суда города Киева о признании недействительным решение Комитета относительно компании. «Предприниматели, которые работают на территории Украины, должны уважать закон, придерживаться правил в своей деятельности. И если кто-то подумал, что в нашей стране найдет поле для реализации собственных недобросовестных замыслов, то он глубоко ошибся», – сказал по этому поводу и.о. председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, комитет оштрафовал компанию «Е. И. Дюпон де Немур енд Компани» в феврале 2008 года.

23 октября 2009 года Хозяйственный суд города Киева удовлетворил иск компании к Комитету.