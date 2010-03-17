«Евротэк» сократил убыток

ЗАО «Ритейлинговая компания «Евротэк» в 2009 году сократило убыток на 55,3% - до 91,7 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил генеральный директор ритейлинговой компании «Евротэк» Михаил ВЕСЕЛЬСКИЙ.

По его словам, в 2008 году убыток компании составлял 205,2 млн. грн. При этом 2007 год компания закончила с прибылью в 36,8 млн. грн.

Справка УНИАН. ЗАО "Евротэк" (Киев) основано в 1995 году. Группа компаний «Евротэк» включает ритейлинговую компанию «Евротэк» (развивает торговые сети) и девелоперскую компанию «Евротэк».

В сентябре 2008 года акционерами группы "Евротэк" стали Международная финансовая корпорация и один из инвестиционных фондов компании Нorizon Capital (Киев).

В январе 2009 г. компания приобрела черниговскую компанию «Союз» (сеть эконом-магазинов "Квартал" и супермаркетов "Союз"), а в марте 2009 г. – львовскую сеть «Интермаркет» (сеть супермаркетов «Арсен», магазин «Интермаркет»).

На начало 2010 года «Евротэк» управляет 74 торговыми точками под разными брендами (49 эконом-магазинов «Квартал», 9 супермаркетов «Союз», 7 супермаркетов «Арсен» и 1 мелкооптовый магазин, 9 магазинов «Фреш» - 4 супермаркета и 5 мини-гипермаркетов) в Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Львовской, Херсонской, Харьковской, Ивано-Франковской, Ровенской, Днепропетровской областях и Крыму.