В Украине поголовье КРС сократилось

В Украине на 1 марта т.г. поголовье крупного рогатого скота (КРС) во всех категориях хозяйств сократилось на 4,3% или на 227,6 тыс. голов, по сравнению с 1 марта 2009 г., - до 5 млн. 120 тыс. голов.

Такие данные УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Отмечается, что поголовье коров во всех категориях хозяйств на указанную дату сократилось на 4,1% или на 117,4 тыс. голов против аналогичного прошлогоднего показателя - до 2 млн. 750,5 тыс. голов.

Сообщается, что в сельскохозяйственных предприятиях поголовье крупного рогатого скота снизилось на 4,7% или на 81,9 тыс. голов – до 1 млн. 664,6 тыс. голов, при этом поголовье коров снизилось на 2,6% или на 16,1 тыс. голов – до 605,5 тыс. голов. В хозяйствах населения поголовье крупного рогатого скота снизилось на 4% или на 145,7 тыс. голов – до 3 млн. 455,4 тыс. голов, при этом поголовье коров снизилось на 4,5% или на 101,3 тыс. голов – до 2 млн. 145 тыс. голов.

Отмечается, что в хозяйствах населения на 1 марта т.г. содержалось 67,5% общей численности крупного рогатого скота (в 2009г. – 67,3%), в том числе коров 78% (78,3%).