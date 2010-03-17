СК «Брокбизнес» застраховала сотрудников «Луи Дрейфус Коммодитиз ЛТД»

Страховая компания «Брокбизнес» заключила договор добровольного медицинского страхования сотрудников ООО «Луи Дрейфус Коммодитиз ЛТД». Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, программа медицинского страхования для ООО «Луи Дрейфус Коммодитиз ЛТД» разработана с учетом сегодняшних требований, предъявляемых рынком медицинского страхования Украины. Для не застрахованных членов семей сотрудников действует «Программа поддержки Клиентов» – бесплатные консультационные услуги и помощь Ассистанского центра в организации медицинской помощи.

В СК «Брокбизнес» также отметили, что в стратегическом плане развития компании на 2010 год добровольное медицинское страхование определено как один из приоритетных направлений развития. Компания планирует увеличить поступления от добровольного медицинского страхования в текущем году на 30%.

Размер страховой суммы по договору страхования страховщик не уточняет.

Справка УНИАН. Страховая компания «Брокбизнес» работает на страховом рынке Украины с декабря 1993 года. В настоящее время СК «Брокбизнес» имеет разветвленную сеть, которая насчитывает 41 филиал, и развитую сеть отделений и отделов продаж.

ООО «Луи Дрейфус Коммодитиз Украина ЛТД» (Киев) - один из крупнейших операторов на украинском рынке зерна и масличных растений.