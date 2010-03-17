В Украине поголовье овец и коз выросло
19:19, 17 марта 2010Агро
0
На 1 марта на 3,5%
В Украине по состоянию на 1 марта 2010 года поголовье овец и коз во всех категориях хозяйств выросло на 3,5%, или на 67,8 тыс. голов, по сравнению с показателем на 1 марта 2009 г., - до 1 млн. 986,3 тыс. голов.
Такие данные предоставили УНИАН в Государственном комитете статистики Украины.
В сельскохозяйственных предприятиях поголовье коз и овец выросло на 3,5%, или на 12,6 тыс. голов, – до 371,2 тыс. голов, в хозяйствах населения поголовье выросло также на 3,5%, или на 55,2 тыс. голов, – до 1 млн. 615,1 тыс. голов.
Согласно сообщению, в хозяйствах населения на 1 марта т.г. содержалось 81,3% всех овец и коз, что соответствует показателю 2009 г.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter