«Евротэк» увеличил УФ на 16,3%

Группа компаний «Евротэк» увеличила уставный капитал на 16,3% (или на 13,8 млн. долл.) – до 98,3 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил генеральный директор ритейлинговой компании «Евротэк» Михаил ВЕСЕЛЬСКИЙ.

По его словам, увеличение уставного капитала компании происходило путем выпуска привилегированных акций на сумму 13,8 млн. долл. Решение об увеличении уставного капитала было принято акционерами компании в мае 2009 года, а фактически увеличение произошло в конце февраля т.г.

Гендиректор компании отметил, что средства от эмиссии акций направлены на покрытие убытков, выкуп недвижимости и выплаты поставщикам.

М.ВЕСЕЛЬСКИЙ уточнил, что в результате увеличения уставного капитала доля акционеров компании не изменилась.

Он добавил, что Международная финансовая корпорация и инвестфонд компании Нorizon Capital владеют около 35% акций, М.ВЕСЕЛЬСКИЙ – около 64% акций.

Справка УНИАН. ЗАО "Евротэк" (Киев) основано в 1995 году. Группа компаний «Евротэк» включает ритейлинговую компанию «Евротэк» (развивает торговые сети) и девелоперскую компанию «Евротэк».

В сентябре 2008 года акционерами группы "Евротэк" стали Международная финансовая корпорация и один из инвестиционных фондов компании Нorizon Capital (Киев).

В январе 2009 г. компания приобрела черниговскую компанию «Союз» (сеть эконом-магазинов "Квартал" и супермаркетов "Союз"), а в марте 2009 г. – львовскую сеть «Интермаркет» (сеть супермаркетов «Арсен», магазин «Интермаркет»).

На начало 2010 года «Евротэк» управляет 74 торговыми точками под разными брендами (49 эконом-магазина «Квартал», 9 супермаркетов «Союз», 7 супермаркетов «Арсен» и 1 мелкооптовый магазин, 9 магазинов «Фреш» - 4 супермаркета и 5 мини-гипермаркетов) в Черниговской, Киевской, Житомирской, Черкасской, Львовской, Херсонской, Харьковской, Ивано-Франковской, Ровенской, Днепропетровской областях и Крыму.