Эксперты исключают дефицит нефтепродуктов

Украинские эксперты нефтерынка исключают дефицит нефтепродуктов в период весенне-полевых работ.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение эксперты высказали сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Так, по мнению директора Консалтинговой группы «А-95» Сергея КУЮНА, такой фактор, как сезонность, уже не оказывает влияния на рынок.

«Если надо будет больше топлива, то его больше привезут», - сказал он.

При этом он добавил, что предпосылок для роста цен в период весенне-полевых работ нет.

«Сезонность как фактор влияния на рынок нефтепродуктов себя уже фактически исчерпал. Единственный фактор - это внешняя конъюнктура. Никакой напряженности весной мы не ожидаем», - добавил С.КУЮН.

Такого же мнения придерживается и президент Ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины», экс-директор департамента по вопросам нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства топлива и энергетики Украины Леонид КОСЯНЧУК.

«Рынок сбалансирован… Основания для подорожания есть, но его не будет, поскольку трейдерам необходимо распродать запасы», - сказал Л.КОСЯНЧУК.

Справка УНИАН. По данным Консалтинговой группы «А-95», по итогам 2009 года баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году - 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива - 4,36 млн. тонн (в 2008 году - 5,29 млн. тонн).